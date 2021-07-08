***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 11:38
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948418
BIST
11:371.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:378,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:3710,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0545
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:37507,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,67
|Açılış
|: 507,44
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,22
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TUREX
|11,57
|10.132.682
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,38
|94.432.620
|% 6,95
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|BIOEN
|28,20
|146.463.781
|% 5,70
|
|SNGYO
|4,23
|14.113.696
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,45
|24.343.714
|% -9,84
|
|KATMR
|3,22
|41.453.051
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|FADE
|20,52
|12.760.273
|% -4,82
|
|GARAN
|8,66
|266.188.291
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|198.710.968
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|179.597.660
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,20
|146.463.781
|% 5,70
|
|KRDMD
|7,08
|119.971.057
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.292.753
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.920.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|179.597.660
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|63.907.439
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|266.188.291
|% -0,80
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7056
|8,7086
|% 0,27
|
|Euro
|10,2997
|10,3050
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9628
|12,0228
|% 0,09
|
|Frank
|9,4381
|9,4950
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-1,20
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:48EMKEL
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 584 adet işlem
-
11:47KATMR
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 687, 745 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 26 kaybederek (% -0.42 ) 1, 492
-
11:46XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 3, 142.00 milyon TL de
-
11:46FADE
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 873 adet işlem