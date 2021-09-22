***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 15:56
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964857
BIST
16:181.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:188,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:1810,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:18493,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,89
|Açılış
|: 493,14
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KIMMR
|3,85
|993.647
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|18.964.209
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|13.143.829
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|26.917.409
|% 9,93
|
|UNLU
|6,34
|120.882.054
|% 9,12
|
|NUGYO
|10,72
|87.378.829
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|58.907.303
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|14.450.938
|% -7,27
|
|KTSKR
|60,00
|44.846.239
|% -6,61
|
|SANEL
|4,50
|1.081.916
|% -6,44
|
|THYAO
|13,11
|900.041.122
|% 0,46
|
|GARAN
|9,26
|606.287.838
|% 0,87
|
|TRILC
|13,23
|599.681.565
|% -1,56
|
|EREGL
|16,46
|559.151.043
|% 2,49
|
|KRDMD
|6,33
|454.579.250
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,39
|227.821.462
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,33
|454.579.250
|% 0,32
|
|THYAO
|13,11
|900.041.122
|% 0,46
|
|PETKM
|6,22
|407.757.184
|% 1,47
|
|GARAN
|9,26
|606.287.838
|% 0,87
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6563
|8,6584
|% 0,36
|
|Euro
|10,1546
|10,1595
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7497
|11,8086
|% -0,01
|
|Frank
|9,3412
|9,3975
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2986
|2,3101
|% 0,22
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,56
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|-0,59
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-0,29
|
|Çeyrek
|788
|806
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|1,15
|