***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:37
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982282
BIST
10:322.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 21,07
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.027
En Düşük
2.010
10:3213,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0412
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7649
En Düşük
13,6067
10:3215,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0428
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6030
En Düşük
15,4514
10:32788,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,75
|Açılış
|: 788,59
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,64
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:32
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|EUHOL
|2,10
|19.968.772
|% 9,95
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|2.503.827
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,35
|654.068.175
|% 4,76
|
|GARAN
|12,03
|502.020.030
|% 0,42
|
|THYAO
|20,60
|432.105.740
|% 1,08
|
|ASELS
|24,30
|360.788.124
|% 1,67
|
|SISE
|14,93
|315.778.131
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,68
|251.731.966
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,35
|654.068.175
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,55
|162.093.836
|% 0,39
|
|GARAN
|12,03
|502.020.030
|% 0,42
|
|PEKGY
|1,07
|41.262.747
|% -6,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7257
|13,7285
|% 0,30
|
|Euro
|15,5518
|15,5926
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,0742
|18,1648
|% 0,29
|
|Frank
|14,8540
|14,9435
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6485
|3,6668
|% 0,44
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,19
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,01
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,31
|