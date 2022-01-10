***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 10:34
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991283
BIST
12:112.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 29,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:1113,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:1115,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0574
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:11798,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,11
|Açılış
|: 798,42
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:10
|GEDZA
|20,04
|28.716.767
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,00
|16.982.989
|% 9,26
|
|YUNSA
|14,60
|22.395.325
|% 8,71
|
|LIDFA
|4,41
|43.036.765
|% -7,35
|
|ELITE
|18,40
|128.146.821
|% -7,26
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|SANEL
|6,55
|5.694.517
|% -3,68
|
|OSMEN
|28,14
|3.146.354
|% -3,56
|
|THYAO
|26,38
|1.835.601.691
|% 5,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.253.917.984
|% 1,90
|
|GARAN
|11,81
|1.140.969.422
|% 0,51
|
|EREGL
|30,86
|966.182.318
|% 0,78
|
|SISE
|15,22
|932.798.948
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,75
|717.946.952
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,40
|384.240.664
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,82
|1.253.917.984
|% 1,90
|
|GARAN
|11,81
|1.140.969.422
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|121.684.711
|% 0,72
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7998
|13,8127
|% 0,05
|
|Euro
|15,6504
|15,6759
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7166
|18,8105
|% 0,02
|
|Frank
|14,9528
|15,0429
|% -0,15
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 0,05
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|1,93
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.305
|5.385
|-16,00
|
|Tam
|5.281
|5.415
|-17,72
|
|Yarım
|2.552
|2.619
|-8,58
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|-4,29
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|0,20
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25THYAO
Yüzde 5.77 oranında artışla 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 506, 211 adet işlem
-
12:24TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 654, 263 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 2, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 14, 294.00 milyon TL de
-
12:23ALKIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 640, 507 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 4.45 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 669 adet işlem