***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 10:00
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006391
BIST
11:401.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.988
En Düşük
1.962
11:4014,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1754
|Açılış
|: 14,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,0969
En Düşük
13,8221
11:4015,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1598
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
11:40873,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,78
|Açılış
|: 873,75
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ISGYO
|6,59
|172.654.109
|% 8,93
|
|ACSEL
|26,04
|9.962.776
|% 8,86
|
|PAPIL
|20,52
|9.990.042
|% 8,86
|
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|SANEL
|9,69
|2.452.302
|% 7,31
|
|KARYE
|15,56
|32.409.232
|% -9,95
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|TIRE
|9,65
|30.995.880
|% -5,95
|
|KRDMD
|12,54
|1.712.062.878
|% 2,28
|
|EREGL
|33,76
|1.049.669.269
|% 1,75
|
|THYAO
|25,20
|1.028.457.649
|% -0,24
|
|ASELS
|23,68
|741.609.646
|% -1,33
|
|TUPRS
|198,50
|517.793.657
|% 2,80
|
|KRDMD
|12,54
|1.712.062.878
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,66
|258.476.303
|% 0,83
|
|THYAO
|25,20
|1.028.457.649
|% -0,24
|
|PETKM
|7,77
|276.973.422
|% 0,26
|
|GARAN
|11,64
|400.769.289
|% 0,17
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0535
|14,0733
|% 1,28
|
|Euro
|15,6128
|15,6643
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,6217
|18,7151
|% 0,90
|
|Frank
|15,2171
|15,3088
|% 1,00
|
|Riyal
|3,7324
|3,7511
|% 1,12
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-10,46
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,76
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,41
|