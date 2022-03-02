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***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

02.03.2022 10:00
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006391


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGYO 6,59 172.654.109 % 8,93  
ACSEL 26,04 9.962.776 % 8,86  
PAPIL 20,52 9.990.042 % 8,86  
KAPLM 53,95 365.188 % 7,90  
SANEL 9,69 2.452.302 % 7,31  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 14,0535 14,0733 % 1,28  
Euro 15,6128 15,6643 % 1,02  
Sterlin 18,6217 18,7151 % 0,90  
Frank 15,2171 15,3088 % 1,00  
Riyal 3,7324 3,7511 % 1,12  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -10,46  
Altın Gr. 876 876 6,76  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,06 25,08 -0,41  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 -0,02  
B. Petrol 111 111 6,41  
Seans Raporu 11:38
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