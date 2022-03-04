***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 17:25
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007378
BIST
17:282.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,29
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2814,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1629
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2815,5976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0464
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:28894,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 14,95
|Açılış
|: 894,12
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:28
|AVOD
|1,44
|21.300.244
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.032.043
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.509
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.549.430
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,04
|62.860.935
|% -6,46
|
|DOCO
|1.233,70
|26.070.525
|% -5,57
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|ACSEL
|24,20
|22.087.490
|% -5,17
|
|KRDMD
|13,63
|4.231.303.010
|% 0,15
|
|EREGL
|34,38
|2.445.535.420
|% -2,72
|
|THYAO
|25,54
|1.815.440.288
|% -1,54
|
|ASELS
|24,44
|1.419.579.347
|% 2,60
|
|GARAN
|11,96
|1.289.072.126
|% 1,53
|
|ODAS
|1,46
|506.549.430
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,63
|4.231.303.010
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,89
|800.580.622
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|636.071.466
|% 0,00
|
|PETKM
|8,04
|1.125.136.109
|% 1,77
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2573
|14,2771
|% 1,15
|
|Euro
|15,5726
|15,5976
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,8150
|18,9094
|% 0,24
|
|Frank
|15,4482
|15,5413
|% 0,96
|
|Riyal
|3,7923
|3,8113
|% 1,12
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|13,87
|
|Altın Gr.
|893
|893
|14,30
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,61
|
Seans Raporu
17:28
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