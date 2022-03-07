***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:40
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007689
BIST
11:591.979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,26
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:5914,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1216
|Açılış
|: 14,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:5915,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0398
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:59918,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 18,99
|Açılış
|: 918,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SELVA
|18,75
|13.617.389
|% 9,91
|
|ULUUN
|8,10
|118.667.189
|% 9,91
|
|PETUN
|24,24
|43.926.958
|% 9,88
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PENGD
|3,37
|16.905.727
|% 8,01
|
|USAK
|1,48
|60.454.873
|% -9,76
|
|AVHOL
|5,40
|5.329.358
|% -9,40
|
|GWIND
|6,61
|31.579.112
|% -9,20
|
|EUHOL
|2,98
|7.375.854
|% -7,74
|
|SANEL
|8,24
|1.546.003
|% -7,42
|
|KRDMD
|13,76
|1.499.828.035
|% 1,78
|
|EREGL
|34,40
|971.309.919
|% 1,18
|
|THYAO
|24,70
|777.389.006
|% -2,37
|
|GARAN
|11,76
|767.052.779
|% -0,76
|
|KOZAL
|132,60
|630.340.406
|% 3,03
|
|ODAS
|1,36
|202.005.276
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,76
|1.499.828.035
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,05
|189.292.700
|% 0,49
|
|PETKM
|8,13
|536.299.847
|% 1,63
|
|GARAN
|11,76
|767.052.779
|% -0,76
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3300
|14,3358
|% 0,86
|
|Euro
|15,5809
|15,6158
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7735
|18,8677
|% -0,02
|
|Frank
|15,4418
|15,5348
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8004
|3,8195
|% 0,61
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,26
|
|Altın Gr.
|919
|919
|19,92
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|128
|128
|9,53
|