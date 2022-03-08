***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2022 10:14
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008049
BIST
09:551.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -10,33
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.987
En Düşük
1.987
09:5514,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1251
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4973
En Düşük
14,3429
09:5515,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1197
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7657
En Düşük
15,5959
09:55938,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 15,83
|Açılış
|: 938,47
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
938,63
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|FADE
|6,85
|895.439
|% 6,37
|
|ERSU
|4,49
|449.000
|% 3,22
|
|BASGZ
|11,27
|1.099.321
|% 1,62
|
|EPLAS
|19,20
|13.690
|% 1,00
|
|BMSCH
|6,80
|15.314
|% 0,74
|
|EDATA
|21,60
|7.495
|% -2,70
|
|CLEBI
|172,70
|135.224
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,63
|108.413
|% -1,81
|
|PCILT
|11,70
|30.965.463
|% -1,76
|
|BEYAZ
|7,32
|20.577
|% -1,74
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,50
|1.357.974.199
|% 0,00
|
|TUPRS
|193,10
|1.125.083.518
|% 0,00
|
|KOZAA
|23,20
|858.606.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,56
|153.331.081
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,85
|508.890.664
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|75.709.808
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4885
|14,4973
|% 0,87
|
|Euro
|15,7377
|15,7657
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,9282
|19,0231
|% 0,77
|
|Frank
|15,5870
|15,6809
|% 0,80
|
|Riyal
|3,8503
|3,8696
|% 0,83
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,64
|
|Altın Gr.
|938
|938
|15,83
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,79
|