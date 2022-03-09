***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:24
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008628
BIST
11:432.050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 38,33
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
11:4314,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2049
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:4316,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2824
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0965
En Düşük
15,7698
11:43962,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,84
|Açılış
|: 962,86
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:43
|GZNMI
|16,94
|146.802
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|282.730
|% 9,94
|
|SASA
|55,55
|1.052.709.447
|% 9,46
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|45.845.642
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EDIP
|3,41
|4.293.784
|% -4,21
|
|PAMEL
|101,50
|2.970.057
|% -4,06
|
|BRLSM
|9,26
|9.793.822
|% -4,04
|
|PENTA
|308,20
|7.852.723
|% -3,69
|
|THYAO
|26,22
|2.163.124.059
|% 3,64
|
|KRDMD
|14,99
|1.314.152.026
|% 2,74
|
|KOZAL
|144,20
|1.191.013.769
|% -0,28
|
|SASA
|55,55
|1.052.709.447
|% 9,46
|
|SISE
|13,48
|924.935.020
|% 4,42
|
|KRDMD
|14,99
|1.314.152.026
|% 2,74
|
|THYAO
|26,22
|2.163.124.059
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,66
|280.512.672
|% 1,10
|
|SISE
|13,48
|924.935.020
|% 4,42
|
|ODAS
|1,45
|78.532.165
|% 2,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6462
|14,6555
|% 1,42
|
|Euro
|16,0500
|16,0868
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2419
|% 1,38
|
|Frank
|15,6908
|15,7853
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8850
|3,9045
|% 1,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,75
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,60
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,19
|
|B. Petrol
|130
|130
|2,12
|
Seans Raporu
11:43
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11:58SASA
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 03 artarak (% 1.91 ) 2, 301
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11:55
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