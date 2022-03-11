***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 13:57
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009478
BIST
14:232.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
14:2314,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:2316,4291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0848
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:23957,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,41
|Açılış
|: 957,43
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler14:21
|GRSEL
|10,96
|19.530.830
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.627.750
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|66.032.576
|% 9,00
|
|ALKA
|24,04
|25.558.360
|% 8,68
|
|MEPET
|2,28
|9.912.430
|% 8,57
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,61
|33.699.834
|% -5,46
|
|SKTAS
|2,97
|11.006.016
|% -4,81
|
|AKFGY
|2,54
|78.707.797
|% -4,15
|
|SANEL
|7,20
|1.614.068
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,40
|2.476.240.738
|% 0,20
|
|THYAO
|26,10
|2.205.649.151
|% 1,40
|
|SISE
|13,56
|1.422.231.343
|% 3,04
|
|EREGL
|34,32
|951.026.574
|% -0,87
|
|GARAN
|11,75
|796.643.938
|% 0,26
|
|ODAS
|1,54
|280.953.112
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,40
|2.476.240.738
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,28
|425.799.514
|% 5,13
|
|SISE
|13,56
|1.422.231.343
|% 3,04
|
|THYAO
|26,10
|2.205.649.151
|% 1,40
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8920
|14,8951
|% 0,27
|
|Euro
|16,4084
|16,4328
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 0,98
|
|Frank
|16,0119
|16,1084
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9766
|3,9965
|% 0,90
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-6,78
|
|Altın Gr.
|958
|958
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.311
|6.470
|-19,99
|
|Yarım
|3.050
|3.130
|-9,67
|
|Çeyrek
|1.530
|1.565
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,89
|
Seans Raporu
14:21
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