***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2022 14:58
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011035
BIST
14:542.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 36,55
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.130
En Düşük
2.104
14:5414,8033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1878
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8033
En Düşük
14,5578
14:5416,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2358
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
14:54923,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 18,79
|Açılış
|: 923,48
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler14:54
|YEOTK
|62,75
|8.247.421
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|68.920.133
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.243.368
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.364.200
|% 9,33
|
|AYEN
|11,94
|91.399.837
|% 8,84
|
|PKENT
|393,30
|103.949.475
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|46.153.157
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,85
|19.685.281
|% -3,72
|
|EREGL
|35,40
|2.166.913.520
|% 3,27
|
|KRDMD
|14,89
|2.085.680.339
|% 3,47
|
|THYAO
|27,88
|1.683.469.783
|% 0,65
|
|GARAN
|11,91
|1.624.017.585
|% 0,42
|
|FROTO
|299,70
|1.036.324.660
|% 4,61
|
|DOHOL
|3,43
|665.682.037
|% 4,57
|
|KRDMD
|14,89
|2.085.680.339
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,86
|536.523.772
|% 1,58
|
|GARAN
|11,91
|1.624.017.585
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,26
|276.297.412
|% 1,35
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7910
|14,8033
|% 1,28
|
|Euro
|16,3462
|16,3863
|% 1,46
|
|Sterlin
|19,4623
|19,5599
|% 1,65
|
|Frank
|15,6741
|15,7685
|% 1,38
|
|Riyal
|3,9280
|3,9477
|% 1,21
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|18,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|20,33
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|110,00
|
|Tam
|6.090
|6.244
|109,70
|
|Yarım
|2.943
|3.020
|53,07
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|26,53
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,28
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,39
|
Seans Raporu
14:54
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15:08IEYHO
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15:07TDGYO
Yüzde 6.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 704 adet işlem
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15:06XU100
Endeks 2, 125 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 20, 277.00 milyon TL de
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15:05OYLUM
Yüzde 6.53 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 559 adet işlem
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15:04GARFA
Yüzde 5.15 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 968 adet işlem