***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:21
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011912
BIST
10:562.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -10,37
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.167
En Düşük
2.146
10:5614,8215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
10:5616,2987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0400
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
10:56921,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 921,91
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ENSRI
|15,40
|960.236
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.851.446
|% 9,97
|
|KAPLM
|74,30
|24.376.470
|% 9,18
|
|ISYAT
|3,72
|25.346.362
|% 8,14
|
|GZNMI
|34,28
|32.570.336
|% 8,14
|
|SANEL
|7,07
|3.495.234
|% -6,85
|
|PENTA
|392,80
|34.147.397
|% -6,30
|
|PKENT
|300,50
|55.523.752
|% -5,68
|
|AYEN
|12,81
|24.742.565
|% -3,03
|
|DGATE
|10,91
|6.841.105
|% -2,94
|
|EREGL
|33,54
|1.089.937.920
|% 5,37
|
|THYAO
|28,22
|1.089.676.823
|% 1,07
|
|KRDMD
|15,25
|761.056.674
|% 1,26
|
|SISE
|14,26
|388.171.215
|% 1,13
|
|ASELS
|24,46
|329.899.894
|% 1,24
|
|ODAS
|1,67
|162.559.790
|% 3,09
|
|KRDMD
|15,25
|761.056.674
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,03
|183.797.331
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,34
|102.903.569
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|1.089.676.823
|% 1,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8169
|14,8255
|% -0,01
|
|Euro
|16,2825
|16,2960
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,4203
|19,5177
|% -0,25
|
|Frank
|15,7680
|15,8630
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9405
|3,9603
|% -0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-0,72
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,91
|