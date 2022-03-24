***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 17:07
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012698
BIST
17:002.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,84
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:0014,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0191
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:0016,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0218
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:00932,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,57
|Açılış
|: 932,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.912.768
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.960
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.071.533
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.271.366
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.752.161
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.828.299
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,83
|88.877.085
|% -6,36
|
|KRDMD
|15,53
|3.905.358.856
|% 1,30
|
|THYAO
|28,06
|1.774.860.373
|% -0,14
|
|EREGL
|33,80
|1.759.690.269
|% 0,90
|
|SISE
|14,50
|1.515.001.558
|% 2,47
|
|GARAN
|12,08
|1.346.508.632
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,53
|3.905.358.856
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,28
|463.641.198
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|695.846.933
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,25
|535.811.800
|% -1,81
|
|GARAN
|12,08
|1.346.508.632
|% -0,74
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8438
|14,8479
|% 0,13
|
|Euro
|16,3287
|16,3668
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5080
|19,6058
|% -0,17
|
|Frank
|15,8680
|15,9636
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9459
|3,9657
|% 0,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,80
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|57,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|56,56
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|27,37
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|13,68
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,65
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,83
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15SASA
Yüzde 4.38 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 656, 720 adet işlem
-
17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
-
17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
-
17:12ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem
-
17:11SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 397, 098 adet işlem