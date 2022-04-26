***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 15:21
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023806
BIST
16:472.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,35
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
16:4714,8070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0393
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:4715,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:47908,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,18
|Açılış
|: 908,34
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ACSEL
|43,12
|68.289.846
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.880.425
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.321.877
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,82
|37.833.986
|% -8,35
|
|KGYO
|4,75
|20.843.785
|% -7,41
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|TSPOR
|6,03
|218.791.844
|% -6,66
|
|THYAO
|39,96
|5.624.163.237
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,12
|2.544.112.762
|% 0,40
|
|GARAN
|14,98
|1.770.227.901
|% 0,07
|
|TUPRS
|248,10
|1.501.512.581
|% -4,36
|
|EREGL
|34,02
|1.479.410.964
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,70
|1.105.840.243
|% -2,17
|
|YKBNK
|5,03
|1.280.771.144
|% -1,95
|
|ODAS
|2,46
|574.251.582
|% -0,81
|
|KRDMD
|15,12
|2.544.112.762
|% 0,40
|
|TSKB
|1,95
|325.680.418
|% -2,01
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8032
|14,8070
|% 0,27
|
|Euro
|15,8012
|15,8084
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7174
|18,8113
|% -0,30
|
|Frank
|15,3997
|15,4925
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9339
|3,9537
|% 0,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,40
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|39,57
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|19,14
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
|
Seans Raporu
16:45
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