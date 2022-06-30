***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 13:56
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040303
BIST
14:572.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5716,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0477
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5717,3583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0294
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:57967,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,21
|Açılış
|: 967,78
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:55
|RTALB
|7,46
|99.547.561
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,68
|7.793.813
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,72
|798.369.059
|% 7,51
|
|BEYAZ
|9,59
|45.481.946
|% 7,15
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.269.017
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.285.699
|% -9,98
|
|BERA
|14,74
|401.799.125
|% -7,35
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|46,02
|2.606.404.961
|% -0,35
|
|SISE
|21,54
|2.465.457.912
|% 4,16
|
|EREGL
|26,90
|933.041.515
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,72
|798.369.059
|% 7,51
|
|SAHOL
|18,95
|715.470.711
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,72
|798.369.059
|% 7,51
|
|ODAS
|2,83
|353.749.577
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,34
|519.185.023
|% 1,17
|
|SISE
|21,54
|2.465.457.912
|% 4,16
|
|TSKB
|1,96
|209.786.468
|% -2,97
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6671
|16,6811
|% 0,26
|
|Euro
|17,3286
|17,3540
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1137
|20,2146
|% -0,02
|
|Frank
|17,3446
|17,4491
|% -0,09
|
|Riyal
|4,4309
|4,4531
|% 0,18
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,43
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.475
|6.567
|-74,00
|
|Yarım
|3.169
|3.211
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,40
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,35
|