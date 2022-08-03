***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:01
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051362
BIST
10:262.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 24,57
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2617,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2618,3000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0700
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3950
En Düşük
18,3000
10:261.020,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.020,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,47
|146.772.073
|% 9,37
|
|TMSN
|52,55
|101.638.683
|% 6,90
|
|DZGYO
|2,43
|11.739.954
|% 6,58
|
|ASUZU
|340,20
|66.707.554
|% 6,15
|
|YAYLA
|4,57
|5.251.794
|% -9,86
|
|VKING
|5,25
|44.905
|% -4,89
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|ISGYO
|19,83
|34.422.993
|% -3,83
|
|LIDFA
|7,99
|3.529.467
|% -3,73
|
|THYAO
|53,50
|1.180.228.362
|% 2,20
|
|SISE
|23,38
|1.019.533.515
|% 2,27
|
|SASA
|49,20
|365.476.641
|% 1,95
|
|ASELS
|23,24
|296.104.356
|% 2,29
|
|ODAS
|4,10
|183.556.134
|% 2,50
|
|AKFGY
|2,68
|123.557.951
|% 5,51
|
|ODAS
|4,10
|183.556.134
|% 2,50
|
|SISE
|23,38
|1.019.533.515
|% 2,27
|
|EKGYO
|3,09
|112.426.228
|% 0,32
|
|TSKB
|2,66
|93.314.097
|% 1,92
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9480
|17,9639
|% 0,10
|
|Euro
|18,2900
|18,3000
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,8301
|21,9396
|% 0,38
|
|Frank
|18,6701
|18,7825
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7602
|4,7841
|% 0,01
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,98
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.813
|6.868
|12,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,62
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Seans Raporu
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