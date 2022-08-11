***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 11:11
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054486
BIST
14:252.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 34,37
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:2517,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9682
En Düşük
17,8065
14:2518,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1745
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:251.034,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.034,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:23
|BARMA
|43,56
|7.027.883
|% 10,00
|
|KIMMR
|4,24
|41.965.342
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,87
|35.351.680
|% 8,30
|
|MEGAP
|2,87
|35.351.680
|% 8,30
|
|BIMAS
|111,30
|664.589.987
|% 8,06
|
|PAMEL
|189,40
|13.519.529
|% -8,94
|
|KZBGY
|32,00
|39.131.735
|% -8,26
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,83
|46.816.200
|% -7,58
|
|DOCO
|1.444,00
|30.444.223
|% -6,11
|
|KOZAL
|152,20
|1.097.903.413
|% -3,06
|
|EKGYO
|3,63
|878.091.562
|% 0,00
|
|OBASE
|17,71
|610.708.551
|% -4,63
|
|ODAS
|3,93
|535.429.260
|% -1,75
|
|HALKB
|5,46
|484.635.787
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,63
|878.091.562
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|535.429.260
|% -1,75
|
|AKFGY
|2,82
|247.785.578
|% -1,40
|
|SEGYO
|1,20
|96.325.409
|% 4,35
|
|ADESE
|0,86
|46.128.769
|% -2,27
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9715
|% 0,57
|
|Euro
|18,5608
|18,5846
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8515
|21,9611
|% 0,40
|
|Frank
|19,0068
|19,1213
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,58
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,65
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.934
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|0,93
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 028, 613 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 33, 875.00 milyon TL de
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14:37DERHL
Yüzde 5.43 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 521, 916 adet işlem
-
14:36TLMAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 012 adet işlem
-
14:35BIMAS
Yüzde 7.09 oranında artışla 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 471 adet işlem