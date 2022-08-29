***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 10:33
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058796
BIST
12:553.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -17,33
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
12:5518,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
12:5518,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1299
En Düşük
18,0156
12:551.007,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,44
|Açılış
|: 1.007,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DYOBY
|18,64
|63.551.465
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.825.319
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.051.233
|% 9,91
|
|TATGD
|20,10
|42.362.104
|% 9,78
|
|MTRKS
|65,15
|3.287.580
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.452.913
|% -9,94
|
|AVOD
|2,36
|88.417.382
|% -8,53
|
|ANELE
|3,15
|35.746.587
|% -8,16
|
|THYAO
|69,65
|3.629.691.397
|% -0,07
|
|PETKM
|13,72
|2.912.641.027
|% 4,73
|
|YKBNK
|6,80
|1.941.583.358
|% -2,86
|
|HALKB
|7,47
|1.735.534.608
|% 4,77
|
|VAKBN
|6,53
|1.521.963.969
|% 7,93
|
|YKBNK
|6,80
|1.941.583.358
|% -2,86
|
|VAKBN
|6,53
|1.521.963.969
|% 7,93
|
|HALKB
|7,47
|1.735.534.608
|% 4,77
|
|EKGYO
|3,95
|859.191.921
|% -0,25
|
|PETKM
|13,72
|2.912.641.027
|% 4,73
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1847
|18,1943
|% 0,16
|
|Euro
|18,1241
|18,1277
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,1808
|21,2870
|% -0,38
|
|Frank
|18,7322
|18,8450
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8294
|4,8536
|% 0,18
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-15,89
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-60,00
|
|Tam
|6.759
|6.808
|-123,00
|
|Yarım
|3.293
|3.328
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,83
|