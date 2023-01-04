***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:06
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092973
BIST
13:045.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -11,67
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:0418,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:0419,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1479
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:041.121,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.121,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BRKO
|6,05
|2.778.826
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|11.738.929
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|68.971.303
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|30.840.460
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.312.249
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.680.733
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.320.726
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,48
|6.001.473
|% -8,42
|
|SANEL
|20,90
|15.137.108
|% -7,77
|
|EKGYO
|9,50
|5.091.333.581
|% 0,85
|
|EREGL
|42,70
|4.813.537.223
|% 1,09
|
|THYAO
|147,00
|3.884.254.250
|% -0,27
|
|ASELS
|66,95
|3.351.933.806
|% -3,11
|
|ENKAI
|35,38
|2.804.351.451
|% 0,97
|
|EKGYO
|9,50
|5.091.333.581
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,17
|2.744.378.214
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,87
|1.641.683.927
|% 1,19
|
|ISCTR
|12,98
|1.526.236.185
|% 2,45
|
|PETKM
|20,24
|2.391.623.472
|% -1,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7388
|18,7421
|% 0,11
|
|Euro
|19,9039
|19,9169
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5410
|22,6540
|% 0,89
|
|Frank
|20,1366
|20,2579
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9710
|4,9959
|% 0,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|23,17
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,85
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.568
|7.628
|53,00
|
|Yarım
|3.665
|3.729
|26,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-1,74
|