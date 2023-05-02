***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:14
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144501
BIST
15:464.611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -6,76
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4619,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4621,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:461.243,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.243,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GRTRK
|25,74
|7.271.035
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|11.891.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.626.500
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|25.963.671
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.971.298
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,74
|19.640.200
|% -9,81
|
|OSMEN
|66,80
|17.003.922
|% -9,24
|
|SAMAT
|26,28
|37.379.332
|% -9,13
|
|THYAO
|129,00
|2.783.729.538
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.756.252.746
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,24
|1.570.641.345
|% -3,52
|
|SISE
|37,38
|1.336.496.683
|% 1,41
|
|EUPWR
|78,95
|1.321.420.493
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,95
|820.593.816
|% -1,00
|
|YKBNK
|9,57
|867.986.978
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,49
|1.166.291.863
|% -2,07
|
|ISCTR
|10,98
|664.743.106
|% 1,39
|
|AKBNK
|16,20
|927.080.138
|% 0,93
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4652
|19,4698
|% 0,16
|
|Euro
|21,3484
|21,3584
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,2031
|24,3245
|% -0,12
|
|Frank
|21,5940
|21,7241
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1760
|5,2019
|% 0,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|2,97
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.068
|9.279
|-74,00
|
|Yarım
|4.400
|4.531
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.259
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|