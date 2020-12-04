***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2020 16:23
***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sena Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891449
BIST
17:431.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:437,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:439,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:43462,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 462,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|IDEAS
|11,22
|4.815.556
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.773
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.196.469
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|43.698.409
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.139.536
|% 9,96
|
|TKNSA
|14,52
|826.034.597
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|TUPRS
|94,50
|1.397.420.614
|% 2,38
|
|SELEC
|15,01
|1.327.517.267
|% -9,96
|
|PETKM
|4,67
|4.434.049.004
|% 9,62
|
|TSKB
|1,93
|1.776.268.300
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,85
|1.888.443.217
|% 7,55
|
|ZOREN
|2,76
|894.782.577
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,14
|509.388.488
|% -1,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7846
|7,7871
|% 0,20
|
|Euro
|9,4663
|9,4730
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4999
|10,5525
|% 0,73
|
|Frank
|8,7223
|8,7748
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|2,80
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|48,86
|48,86
|0,15
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ARCLK, EKGYO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 199
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, SASA, BEYAZ, KRVGD, ERBOS, ADEL, SNPAM, BERA, IHGZT
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELEC, SAFKR, UFUK, TKNSA