***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.12.2020 16:41
***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sena Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893038
BIST
17:291.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:297,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:299,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:29461,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 461,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VERTU
|10,67
|28.301.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.397.081
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.397.081
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.275.517
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.143.587.659
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.059.317.755
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|1.995.134.256
|% 1,78
|
|THYAO
|12,64
|1.836.975.521
|% 1,85
|
|KRVGD
|16,06
|1.660.884.618
|% 0,94
|
|PETKM
|4,86
|2.143.587.659
|% 1,46
|
|ODAS
|3,93
|1.373.142.874
|% 7,67
|
|YKBNK
|3,08
|921.513.749
|% 2,67
|
|SISE
|7,33
|2.059.317.755
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|356.213.692
|% 7,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8498
|% 0,10
|
|Euro
|9,5486
|9,5544
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4600
|10,5124
|% 1,15
|
|Frank
|8,8125
|8,8656
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% -0,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-2,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|0,42
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:42AKSUE
Yüzde 6.33 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 180 adet işlem
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17:41EGPRO
Yüzde 6.38 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 740, 936 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.41 ) 1, 542
-
17:39XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 27, 022.00 milyon TL de
-
17:39ASUZU
Yüzde 5.07 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 919, 329 adet işlem