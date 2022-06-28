***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 09:03
***SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rana Yıldırım tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039582
BIST
10:312.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 27,18
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.559
En Düşük
2.544
10:3116,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1096
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6355
En Düşük
16,5102
10:3117,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0990
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6254
En Düşük
17,4694
10:31976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,14
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:29
|MAKIM
|18,82
|4.917.045
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,74
|7.532.100
|% 8,92
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,00
|20.572.914
|% 6,38
|
|ARCLK
|80,15
|325.769.349
|% 5,95
|
|ISKPL
|5,05
|13.832.762
|% -6,88
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,69
|499.730
|% -2,76
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,84
|771.898.246
|% 0,56
|
|ARCLK
|80,15
|325.769.349
|% 5,95
|
|EREGL
|27,94
|272.175.347
|% 0,36
|
|SAHOL
|20,56
|207.572.232
|% 1,58
|
|TUPRS
|277,80
|200.463.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,62
|71.609.540
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,69
|125.856.555
|% 0,86
|
|ODAS
|3,19
|80.901.457
|% 1,27
|
|TSKB
|2,14
|38.395.324
|% 0,94
|
|KRDMD
|12,27
|192.545.538
|% -0,34
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6278
|16,6350
|% 0,66
|
|Euro
|17,6006
|17,6218
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,3124
|20,4143
|% 0,47
|
|Frank
|17,3089
|17,4131
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4137
|4,4359
|% 0,51
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,32
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|
Seans Raporu
10:29
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10:44GOZDE
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