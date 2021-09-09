***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.09.2021 14:23
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danısmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak " Deneyim Bağımsız Denetim ve Danısmanlık A.Ş." nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962977
BIST
15:441.443
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BIST En Aktif Hisseler15:44
|ORCAY
|14,33
|160.284.789
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.067.210
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
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|OYLUM
|5,54
|31.224.809
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.489.351
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
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|AKYHO
|2,46
|10.124.971
|% -3,53
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
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|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
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|THYAO
|12,46
|454.120.219
|% 0,32
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|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|323.133.840
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
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|HALKB
|4,76
|312.234.063
|% 1,93
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|MRGYO
|1,11
|72.033.771
|% 0,91
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|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4685
|8,4717
|% 0,11
|
|Euro
|10,0251
|10,0329
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6746
|11,7331
|% 0,51
|
|Frank
|9,1843
|9,2396
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,15
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
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|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
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|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
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|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
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|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
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