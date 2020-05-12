***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2020 16:28
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin güncellenmiş hali ektedir.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/05/2019 07/06/2019 9843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844487
BIST
16:1599.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.622,94
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.419
En Düşük
97.740
16:156,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0742
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:157,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:15382,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,15
|Açılış
|: 382,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.623.147
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|642.344
|% 9,99
|
|SEYKM
|10,47
|34.782.849
|% -9,19
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,74
|63.232.131
|% -5,84
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,92
|753.516.612
|% 2,06
|
|ASELS
|27,34
|570.929.413
|% 1,79
|
|ECILC
|5,42
|555.387.959
|% 9,94
|
|ISFIN
|3,76
|426.757.463
|% -3,59
|
|MGROS
|33,48
|426.056.307
|% 5,95
|
|EKGYO
|1,35
|343.355.164
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,20
|237.736.375
|% -0,83
|
|IEYHO
|0,62
|88.361.012
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|303.669.736
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|83.533.413
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% -0,94
|
|Frank
|7,1966
|7,2399
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.507
|-30,70
|
|Tam
|2.537
|2.572
|-31,60
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-15,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,44
|30,44
|0,81
|
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