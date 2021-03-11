***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 25.542.524 21.676.518Satışların Maliyeti20 -28.505.700 -19.746.923TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.963.176 1.929.595BRÜT KAR (ZARAR)-2.963.176 1.929.595Genel Yönetim Giderleri21 -1.732.219 -2.275.622Pazarlama Giderleri21 0 -176.273Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.916.227 10.984.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.251.071 -3.326.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-10.030.239 7.136.359Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 809.603Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -1.832.349FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.030.239 6.113.613Finansman Gelirleri25 1.007.501 111.938Finansman Giderleri24 -864.507 -2.004.172SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.887.245 4.221.379Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.639.344 -1.052.750Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -359.775 -1.879.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.999.119 826.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.247.901 3.168.629DÖNEM KARI (ZARARI)-8.247.901 3.168.629Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar162.142 456.685Ana Ortaklık Payları-8.410.043 2.711.944Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-186.143 1.218.832Dönem Karı (Zararı)-8.247.901 3.168.629Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.610.538 1.227.506Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 875.519 54.850Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.351.253 1.426.091Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.351.253 1.426.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler910.470 401.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 217.058 401.169Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 693.412 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -1.639.344 -536.062Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -16.832Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -16.832Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler112.640 -101.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.748.348 -4.896.795Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.736.877 -7.670.172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)64.182 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.801.059 -7.670.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.444.688 2.202.873İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.649.619 1.532.574İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -204.931 670.299Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.056.893 2.013.932Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)16 -1.056.893 2.013.932Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3.945.893 434.253Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 1.055.546 -1.729.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.245.750 -4.317.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -3.245.750 -4.317.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 267.406 903.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.175.017 3.903.779İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.784.054 1.885.334İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -609.037 2.018.445Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 2.160.610 -6.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.310.992 -631.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -656.900 -631.864Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-654.092 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.985 -500.660Vergi İadeleri (Ödemeleri)-297.128 1.719.492YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-511.274 -683.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.464Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.274 -70.988Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.274 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -70.988Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -500.000 -629.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-516.023 -2.268.434Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.493 -2.268.434Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-382.530YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213.440 -1.733.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.213.440 -1.733.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.782.231 3.515.275DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 568.791 1.782.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 568.791 1.782.231Ticari Alacaklar10.446.168 10.060.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 28 64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 10.446.168 9.996.362Diğer Alacaklar1.678.158 3.122.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9, 28 1.170.910 2.820.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 507.248 302.317Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16 3.070.825 2.013.932Stoklar10 3.951.662 7.897.555Peşin Ödenmiş Giderler17 946.454 1.988.744Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 629.291 70.098Diğer Dönen Varlıklar18 2.332.801 1.880.956ARA TOPLAM23.624.150 28.816.906TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.624.150 28.816.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 149.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.124.584 646.750Maddi Duran Varlıklar12 8.304.730 8.782.599Kullanım Hakkı Varlıkları12 651.494 458.599Maddi Olmayan Duran Varlıklar166.463 189.743Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 166.463 189.743Peşin Ödenmiş Giderler17 4.821 18.077Ertelenmiş Vergi Varlığı6.317.509 4.067.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar18 0 354.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.669.601 14.666.705TOPLAM VARLIKLAR40.293.751 43.483.611KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 815.739 468.011Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 179.601Ticari Borçlar6.694.959 9.940.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 6.694.959 9.940.709Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.195.011 927.605Diğer Borçlar9.044.888 3.869.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9, 28 8.770.233 2.986.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 274.655 883.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 3.392.302 1.231.692Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 62.647 1.756.620Kısa Vadeli Karşılıklar1.028.051 309.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 285.657 260.890Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 742.394 48.982Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.277.632 1.132.440ARA TOPLAM24.511.229 19.816.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.511.229 19.816.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 342.911 380.596Uzun Vadeli Karşılıklar806.206 455.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 806.206 455.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.937.420 2.753.140Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 42.664TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.086.537 3.631.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.597.766 23.448.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.421.293 16.913.370Ödenmiş Sermaye19 18.255.333 13.225.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 1.515.691 6.546.024Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.860.858 1.942.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.860.858 1.942.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 1.998.271 1.976.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -137.413 -33.175Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.313.398 1.016.175Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.515.691 -3.930.412Net Dönem Karı veya Zararı27 -8.410.043 2.711.944Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.274.692 3.121.919TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.695.985 20.035.289TOPLAM KAYNAKLAR40.293.751 43.483.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 -4.598.253Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.225.000 6.546.024 -4.598.253 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 12.410.990 12.410.990Transferler-4.489.977 4.489.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.914 0 2.711.944 2.670.030 436.728 3.106.758Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.976.067 93.248 -236.965 1.832.350 2.685.191 4.517.541Dönem Sonu Bakiyeler13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542Diğer Düzeltmeler-4.598.253Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289Transferler2.711.944 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.204 -104.238 -8.410.043 -8.492.077 152.773 -8.339.304Sermaye Arttırımı5.030.333 -5.030.333Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)297.223 -297.223Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-8.247.901 3.168.629DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.403 -41.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.414 -52.393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.011 10.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri67.011 10.479Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.403 -41.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.339.304 3.126.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar152.773 436.728Ana Ortaklık Payları-8.492.077 2.689.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917399BIST