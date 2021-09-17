***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 10.118.496 11.652.595 5.768.835 5.247.813Satışların Maliyeti22 -8.421.186 -13.497.923 -4.317.621 -7.325.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.697.310 -1.845.328 1.451.214 -2.077.870BRÜT KAR (ZARAR)1.697.310 -1.845.328 1.451.214 -2.077.870Genel Yönetim Giderleri23 -909.708 -795.055 -409.676 -377.116Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.575.070 2.606.514 539.512 508.084Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -5.775.957 -4.083.306 -4.516.047 -3.268.470ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.413.285 -4.117.175 -2.934.997 -5.215.372Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 17.481 75.724 17.481 30.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.395.804 -4.041.451 -2.917.516 -5.185.123Finansman Gelirleri27 508.251 21.038 472.026Finansman Giderleri28 -802.661 -321.891 -730.821 -70.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.690.214 -4.342.304 -3.176.311 -5.255.169Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.572.515 405.528 1.453.637 666.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri-252.111 -181.088 -252.111 -19.866Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.824.626 586.616 1.705.748 686.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853DÖNEM KARI (ZARARI)-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar229.289 -208.388 -139.304 -4.345.347Ana Ortaklık Payları-2.346.988 -3.728.388 -1.583.370 -243.506Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI712.907 222.723Dönem Karı (Zararı)-2.346.988 -3.936.776Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.167.197 2.103.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 419.796 394.628Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.879.584 1.352.755Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5-8 4.879.584 1.352.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler552.850 693.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 552.850 60.507Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler633.351Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-873.681Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 213.345Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -1.087.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.811.352 -405.528Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler67.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-107.302 2.055.852Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.119.668 -2.105.896İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 -8.215 64.183İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.111.453 -2.170.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.580 163.922İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 -219.089 251.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 233.669 -87.840Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-15.359 -1.297.913Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 -15.359 -1.297.913Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 124.564 1.570.587Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -202.551 467.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.990.819 1.813.036İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 157.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.833.142 1.813.036Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -431.609 871.850Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.018.624 81.437İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 868.014 613.040İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 150.610 -531.603Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -3.006.135 1.186.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler519.433 -744.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.450 -485.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)505.983 -258.844Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları712.907 222.723YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-319.805 -508.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-319.805 -8.985Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -301.165 -8.985Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -18.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-407.964 -200.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.783 -38.462Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.783 -38.462Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-263.181 -162.022YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.862 -486.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.862 -486.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ568.789 1.782.231DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ553.927 1.295.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 553.927 568.789Ticari Alacaklar7.760.786 10.446.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 8.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.752.571 10.446.166Diğer Alacaklar1.676.070 1.678.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 676.851 1.170.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 999.219 507.248Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.086.184 3.070.825Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 3.086.184 3.070.825Stoklar10 3.827.097 3.951.661Peşin Ödenmiş Giderler16 779.214 576.663Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 650.447 629.290Diğer Dönen Varlıklar2.672.804 2.702.591İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.672.804 2.702.591ARA TOPLAM21.006.529 23.624.145TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.006.529 23.624.145DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.113.748 1.124.583Maddi Duran Varlıklar13 8.400.993 8.304.729Kullanım Hakkı Varlıkları11 482.684 651.495Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 149.853 166.462Peşin Ödenmiş Giderler0 4.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 4.820Ertelenmiş Vergi Varlığı20 5.191.442 6.317.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.438.720 16.669.598TOPLAM VARLIKLAR36.445.249 40.293.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar223.343 815.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar223.343 815.740Banka Kredileri7 400.523Kiralama İşlemlerinden Borçlar223.343 415.217Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 255.740Ticari Borçlar9.899.123 6.694.959İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 157.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.741.446 6.694.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 763.401 1.195.010Diğer Borçlar9.906.393 9.044.888İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 9.481.128 8.770.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 425.265 274.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 386.167 3.392.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 173.406 62.646Kısa Vadeli Karşılıklar1.233.099 1.028.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 287.945 285.657Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 945.154 742.393Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.689.089 2.277.628ARA TOPLAM25.529.761 24.511.223TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.529.761 24.511.223UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar327.150 342.911İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar327.150 342.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 327.150 342.911Uzun Vadeli Karşılıklar1.356.768 806.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.356.768 806.206Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 2.937.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.683.918 4.086.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.213.679 28.597.759ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.834.958 8.421.293Ödenmiş Sermaye18.255.333 18.255.333Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.515.691 1.515.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.621.511 1.860.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.621.511 1.860.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.942.724 1.998.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-321.213 -137.412Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.313.397 1.313.397Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.925.733 -1.515.690Net Dönem Karı veya Zararı-2.346.988 -8.410.043Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.396.612 3.274.691TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.231.570 11.695.984TOPLAM KAYNAKLAR36.445.249 40.293.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289Transferler297.223 2.414.721 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.204 -186.030 -3.728.388 -3.892.214 -239.009 -4.131.223Sermaye Arttırımı5.030.333 -5.030.333Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -219.205 1.313.398 -1.515.691 -3.728.388 13.021.156 2.882.910 15.904.066Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.690 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984Transferler-8.410.043 8.410.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.546 -183.801 -3.386.461 -2.586.335 121.921 -2.464.414Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 321.213 1.313.397 -9.925.733 -2.346.988 5.834.958 3.396.612 9.231.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-183.801 -194.447 -422.483 47.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.162 -287.220 -565.515 21.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83.361 92.773 143.032 26.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri83.361 92.773 143.032 26.866Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-183.801 -194.447 -422.483 47.935TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.301.500 -4.131.223 -2.145.157 -4.540.918Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar229.289 -160.855 96.696 -274.127Ana Ortaklık Payları-2.530.789 -3.970.368 -2.241.853 -4.266.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964387BIST