***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 15.867.633 20.271.118 5.749.137 8.618.523Satışların Maliyeti22 -13.450.959 -22.624.495 -5.029.773 -9.126.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.416.674 -2.353.377 719.364 -508.049BRÜT KAR (ZARAR)2.416.674 -2.353.377 719.364 -508.049Genel Yönetim Giderleri23 -1.902.503 -1.215.785 -992.795 -420.730Pazarlama Giderleri23 -53.135 -53.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.802.582 3.176.931 227.512 570.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -5.618.228 -4.729.760 157.729 -646.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.354.610 -5.121.991 58.675 -1.004.816Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 32.981 92.868 15.500 17.144FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.321.629 -5.029.123 74.175 -987.672Finansman Gelirleri27 573.992 21.038 65.741Finansman Giderleri28 -922.014 -384.995 -119.353 -63.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.669.651 -5.393.080 20.563 -1.050.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.369.153 525.008 796.638 119.480Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -359.907 -306.564 -107.796 -125.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.729.060 831.572 904.434 244.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296DÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar470.061 107.397 -240.772 315.785Ana Ortaklık Payları-1.770.559 -4.975.469 1.057.973 -1.247.081Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI531.857 -260.208Dönem Karı (Zararı)-1.770.559 -4.868.072Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.770.559 -4.868.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.143.342 2.468.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 584.962 615.501Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.572.888 1.665.865Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5-8 4.572.888 1.665.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler578.375 618.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 578.375 42.483Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler576.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-895.844Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5 232.581Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5 -1.128.425Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.697.039 -525.008Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler93.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler159.074 2.139.636Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 49.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-849.759 -4.191.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 -8.215 64.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -841.544 -4.255.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.001.943 292.137İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 768.274 531.625İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 233.669 -239.488Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.219.603 -330.694Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)9 1.219.603 -330.694Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -131.283 3.872.509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -145.240 1.098.493Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.416.688 -142.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 32.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.384.029 -142.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -391.714 709.980Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler458.025 1.819.434İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 485.657 2.362.412İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -27.632 -542.978Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 -2.953.710 -119.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler534.521 -917.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)42.730 -569.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)491.791 -348.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları531.857 -260.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-319.803 -511.274Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-319.803 -11.274Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -301.163 -11.274Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -18.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-500.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-614.595 -369.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-256.182 -102.558Kredilerden Nakit Girişleri-256.182 -102.558Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.413 -266.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-402.541 -1.140.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-402.541 -1.140.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ568.789 1.782.231DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ166.248 641.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 166.248 568.789Ticari Alacaklar7.838.972 10.446.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 8.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.830.757 10.446.166Diğer Alacaklar688.707 1.678.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 360.082 1.170.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 328.625 507.248Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.851.222 3.070.825Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.851.222 3.070.825Stoklar10 4.082.944 3.951.661Peşin Ödenmiş Giderler16 721.903 576.663Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 741.566 629.290Diğer Dönen Varlıklar18 2.552.405 2.702.591ARA TOPLAM18.643.967 23.624.145TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.643.967 23.624.145DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 100.000 100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.108.241 1.124.583Maddi Duran Varlıklar13 8.326.195 8.304.729Kullanım Hakkı Varlıkları11 406.137 651.495Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 141.537 166.462Peşin Ödenmiş Giderler16 4.820Ertelenmiş Vergi Varlığı20 6.077.129 6.317.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.159.239 16.669.598TOPLAM VARLIKLAR34.803.206 40.293.743KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar136.315 815.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar136.315 815.740Banka Kredileri400.523Kiralama İşlemlerinden Borçlar136.315 415.217Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları144.341Ticari Borçlar8.344.228 6.694.959İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 32.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.311.569 6.694.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 803.296 1.195.010Diğer Borçlar9.400.807 9.044.888İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 9.153.784 8.770.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 247.023 274.655Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 438.592 3.392.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 80.498 62.646Kısa Vadeli Karşılıklar1.244.599 1.028.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 299.445 285.657Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 945.154 742.393Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.415.782 2.277.628ARA TOPLAM23.008.458 24.511.223TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.008.458 24.511.223UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar318.946 342.911İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar318.946 342.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar318.946 342.911Uzun Vadeli Karşılıklar1.370.793 806.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.370.793 806.206Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 2.937.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.689.739 4.086.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.698.197 28.597.759ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.416.400 8.421.293Ödenmiş Sermaye18.255.333 18.255.333Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.515.691 1.515.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.626.524 1.860.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.626.524 1.860.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.942.724 1.998.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-316.200 -137.412Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.313.397 1.313.397Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.925.733 -1.515.690Net Dönem Karı veya Zararı-1.770.559 -8.410.043Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.688.609 3.274.691TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.105.009 11.695.984TOPLAM KAYNAKLAR34.803.206 40.293.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289Transferler297.223 2.414.721 -2.711.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.447 22.204 -4.975.469 -4.923.818 116.032 -4.807.786Sermaye Arttırımı5.030.333 -5.030.333Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 2.005.514 -10.971 1.313.398 -1.515.691 -4.975.469 11.989.552 3.237.951 15.227.503Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984Transferler-8.410.043 8.410.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.770.559 -2.004.893 413.918 -1.590.975Dönem Karı (Zararı)-55.546Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 1.313.397 -9.925.733 -1.770.559 6.416.400 3.688.609 10.105.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.498 -4.868.072 817.201 -931.296DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-234.334 60.286 -50.533 254.733Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-243.402 31.198 23.760 318.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.068 29.088 -74.293 -63.685Dönem Vergi (Gideri) Geliri9.068 29.088 -74.293 -63.685Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-234.334 60.286 -50.533 254.733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.534.832 -4.807.786 766.668 -676.563Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar413.918 116.032 184.629 355.041Ana Ortaklık Payları-1.948.750 -4.923.818 582.039 -1.031.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976434BIST