***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.05.2022 18:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 10.391.265 4.349.661
Satışların Maliyeti
15 -9.919.615 -4.103.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
471.650 246.096
BRÜT KAR (ZARAR)
471.650 246.096
Genel Yönetim Giderleri
-753.664 -500.032
Pazarlama Giderleri
-50.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 780.500 1.035.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.069.159 -1.259.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.621.334 -478.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.013.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.391.944 -478.288
Finansman Gelirleri
36.225
Finansman Giderleri
-228.371 -71.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.163.573 -513.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-513.253 118.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -191.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -321.530 118.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.650.320 -395.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.650.320 -395.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
265.964 89.985
Ana Ortaklık Payları
1.384.356 -485.010
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.684 198.771
Dönem Karı (Zararı)
1.650.320 -395.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.892 782.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
436.790 221.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.385.766 638.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.385.766 638.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
135.206 2.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
205.819 2.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -70.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
227.801
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.804.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.804.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
513.253 -118.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.541
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-577.311 -189.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.484.688 -1.070.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.484.688 -1.070.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.508 -34.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-478.508 -34.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.931 -213.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.353.683 2.554.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.353.683 2.554.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.010.254 -1.487.960
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
94.879 62.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-240.883 198.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 335.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.252 -13.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.177
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.628 -13.106
Ödenen Faiz
-228.371
Alınan Faiz
570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.767 -192.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.007 -51.956
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.007 -51.956
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.774 -140.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.665 -7.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.665 -7.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.878 568.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 188.543 561.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 188.543 138.878
Ticari Alacaklar
11.138.364 10.375.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.138.364 10.366.794
Diğer Alacaklar
505.587 769.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505.587 769.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
4.121.372 3.616.234
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
7 4.121.372 3.616.234
Stoklar
6 4.278.286 4.205.355
Peşin Ödenmiş Giderler
306.147 112.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
198.817 741.653
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.677.170 2.633.891
ARA TOPLAM
23.414.286 22.592.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.414.286 22.592.663
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 4.900.000 1.102.734
Maddi Duran Varlıklar
9 15.545.622 8.398.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
321.817 329.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 171.836 133.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.242.575 6.887.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.181.850 16.852.238
TOPLAM VARLIKLAR
50.596.136 39.444.901
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.402 32.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.402 32.395
Banka Kredileri
2.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.395 32.395
Ticari Borçlar
9.673.267 8.319.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.673.267 8.319.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.067.698 1.263.483
Diğer Borçlar
10.114.802 10.218.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 10.108.502 9.879.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.300 339.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.013.252 500.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.759 283.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.006.288 5.995.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 422.409 340.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.583.879 5.654.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.366.845 2.570.291
ARA TOPLAM
31.304.313 29.183.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.304.313 29.183.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
302.743 310.517
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
302.743 310.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302.743 310.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.735.717 1.203.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.735.717 1.203.710
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 353.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.391.786 1.514.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.696.099 30.697.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.835.006 4.810.731
Ödenmiş Sermaye
14 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.496.282 1.856.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.496.282 1.856.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.865.276 1.942.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.994 -86.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.413.878 1.335.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.632.281 -9.653.775
Net Dönem Karı veya Zararı
1.384.356 -3.900.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.065.031 3.936.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.900.037 8.747.355
TOPLAM KAYNAKLAR
50.596.136 39.444.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.074 -485.010 -288.936 132.593 -156.343
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 58.661 1.313.398 -9.925.734 -485.010 8.132.357 3.407.285 11.539.642
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.306 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -282.594 1.384.356 5.024.275 3.128.407 8.152.682
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -368.994 1.413.878 13.632.281 1.384.356 9.835.006 7.065.031 16.900.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.650.320 -395.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.502.362 238.682
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.587.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-408.085 298.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-677.142 -59.671
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-758.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
81.617 -59.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.502.362 238.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.152.682 -156.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.128.407 132.593
Ana Ortaklık Payları
5.024.275 -288.936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033436
BIST