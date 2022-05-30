***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.391.265 4.349.661Satışların Maliyeti15 -9.919.615 -4.103.565TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)471.650 246.096BRÜT KAR (ZARAR)471.650 246.096Genel Yönetim Giderleri-753.664 -500.032Pazarlama Giderleri-50.661Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 780.500 1.035.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.069.159 -1.259.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.621.334 -478.288Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.013.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.391.944 -478.288Finansman Gelirleri36.225Finansman Giderleri-228.371 -71.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.163.573 -513.903Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-513.253 118.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -191.723Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -321.530 118.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.650.320 -395.025DÖNEM KARI (ZARARI)1.650.320 -395.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar265.964 89.985Ana Ortaklık Payları1.384.356 -485.010Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.684 198.771Dönem Karı (Zararı)1.650.320 -395.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.313.892 782.864Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler436.790 221.395Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.385.766 638.272Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.385.766 638.272Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler135.206 2.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler205.819 2.980Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -70.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler227.801Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.804.167Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.804.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler513.253 -118.878Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.541Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-208.541Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-577.311 -189.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.484.688 -1.070.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.484.688 -1.070.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-478.508 -34.041İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-478.508 -34.041Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.931 -213.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.353.683 2.554.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.353.683 2.554.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.010.254 -1.487.960Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)94.879 62.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-240.883 198.771Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 335.567YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.252 -13.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237.177Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri237.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.628 -13.106Ödenen Faiz-228.371Alınan Faiz570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.767 -192.762Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.007 -51.956Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.007 -51.956Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.774 -140.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.665 -7.097NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.665 -7.097DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 138.878 568.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 188.543 561.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 188.543 138.878Ticari Alacaklar11.138.364 10.375.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.138.364 10.366.794Diğer Alacaklar505.587 769.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar505.587 769.481Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4.121.372 3.616.234Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları7 4.121.372 3.616.234Stoklar6 4.278.286 4.205.355Peşin Ödenmiş Giderler306.147 112.162Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar198.817 741.653Diğer Dönen Varlıklar13 2.677.170 2.633.891ARA TOPLAM23.414.286 22.592.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.414.286 22.592.663DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 4.900.000 1.102.734Maddi Duran Varlıklar9 15.545.622 8.398.066Kullanım Hakkı Varlıkları321.817 329.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 171.836 133.926Ertelenmiş Vergi Varlığı6.242.575 6.887.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.181.850 16.852.238TOPLAM VARLIKLAR50.596.136 39.444.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.402 32.395İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.402 32.395Banka Kredileri2.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.395 32.395Ticari Borçlar9.673.267 8.319.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.673.267 8.319.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.067.698 1.263.483Diğer Borçlar10.114.802 10.218.215İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 10.108.502 9.879.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.300 339.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.013.252 500.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27.759 283.993Kısa Vadeli Karşılıklar6.006.288 5.995.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 422.409 340.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.583.879 5.654.492Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.366.845 2.570.291ARA TOPLAM31.304.313 29.183.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.304.313 29.183.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar302.743 310.517İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar302.743 310.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar302.743 310.517Uzun Vadeli Karşılıklar1.735.717 1.203.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.735.717 1.203.710Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 353.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.391.786 1.514.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.696.099 30.697.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.835.006 4.810.731Ödenmiş Sermaye14 18.255.333 18.255.333Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.515.691 1.515.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.496.282 1.856.363Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.496.282 1.856.363Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.865.276 1.942.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-368.994 -86.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.413.878 1.335.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.632.281 -9.653.775Net Dönem Karı veya Zararı1.384.356 -3.900.043Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.065.031 3.936.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.900.037 8.747.355TOPLAM KAYNAKLAR50.596.136 39.444.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985Transferler-8.410.043 8.410.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)196.074 -485.010 -288.936 132.593 -156.343Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 58.661 1.313.398 -9.925.734 -485.010 8.132.357 3.407.285 11.539.642Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355Transferler78.463 -3.978.306 3.900.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.922.513 -282.594 1.384.356 5.024.275 3.128.407 8.152.682Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -368.994 1.413.878 13.632.281 1.384.356 9.835.006 7.065.031 16.900.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.650.320 -395.025DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.502.362 238.682Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.587.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-408.085 298.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-677.142 -59.671Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-758.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi81.617 -59.671Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.502.362 238.682TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.152.682 -156.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.128.407 132.593Ana Ortaklık Payları5.024.275 -288.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033436BIST