***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 13.08.2021Genel Kurul Tarihi 12.09.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi,9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI .pdf - İlan MetniEK: 2 Sanel Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 SANEL GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz kendi arasında yaptığı toplantıda2. Aşıları henuz tamamlanmayan Genel Kurul katılımcıları olduğundan ,Sağlık Bakanlığı Genelgesi Gereği 6 Eylül 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere 2 Doz Aşı veya 48 Saat Öncesinden Alınmış Negatif Sonuçlu PCR Testi Zorunluluğuna Uyulabilmesi İçin Genel Kurulun Aynı Gündem Maddeleri İle Aynı Adres'de 19 Ekim 2021 tarih saat 13:00'de Yapılacak Şekilde ErtelenmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.Şirketimiz 12/09/2021 tarihinde, saat:13:00'de, Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul adresinde İlanlı olarak ve Bakanlık Komiseri gözetimin de aşağıdaki gündem maddelerinde 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulun yapılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir .GÜNDEM1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8. Yönetim Kurulu Üye Seçimi,9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14. Görüşler ve kapanış.Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963160BIST