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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

21.10.2021 18:46



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 24.03.2021 tarihli Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun İptali Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
24.03.2021 tarihinde alınan yuzde 300 oranında Bedelli Sermaye Artırımı başvurumuza ilişkin kararımızın, ileri bir tarih de tekrar değerlendirilmek uzere iptal edilmesine katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971765


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