***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 24.03.2021 tarihli Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun İptali HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni24.03.2021 tarihinde alınan yuzde 300 oranında Bedelli Sermaye Artırımı başvurumuza ilişkin kararımızın, ileri bir tarih de tekrar değerlendirilmek uzere iptal edilmesine katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971765BIST