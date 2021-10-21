***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
21.10.2021 18:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 24.03.2021 tarihli Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun İptali Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
24.03.2021 tarihinde alınan yuzde 300 oranında Bedelli Sermaye Artırımı başvurumuza ilişkin kararımızın, ileri bir tarih de tekrar değerlendirilmek uzere iptal edilmesine katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971765
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,2807
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5004
En Düşük
9,1938
18:0511,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3099
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05542,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 14,97
|Açılış
|: 542,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4905
|9,4925
|% 3,05
|
|Euro
|11,0439
|11,0601
|% 2,88
|
|Sterlin
|13,0268
|13,0921
|% 2,61
|
|Frank
|10,2813
|10,3433
|% 2,99
|
|Riyal
|2,5201
|2,5327
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,53
|
|Altın Gr.
|543
|543
|15,01
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-1,36
|