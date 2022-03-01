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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

01.03.2022 21:33
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 08/03/2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuzun 01.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İptal Edilerek Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
01.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Koronavirüs Vakalarındaki artıs nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006232


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