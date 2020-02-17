***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÜsküdar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 4. dönem geçici vergi beyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar1.01.2019–31.12.2019 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Üsküdar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819697BIST