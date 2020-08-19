***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.08.2020 01:40
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 / 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine ibraz ettiği gelir tablosu duyurumuz ekinde sunulmuştur.
Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869858
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3781
En Düşük
7,3518
18:058,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7756
18:05474,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,03
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3693
|7,3711
|% -0,03
|
|Euro
|8,8020
|8,8134
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 1,06
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|0,95
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|0,10
|