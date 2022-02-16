***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri
16.02.2022 12:26
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Takibin Türü
ilamsız icra takibi
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15/02/2022
Takibin Konusu
çeşitli alacak
Takibin Tarafları
GÜR YAPI İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ / ATR YAPI PROJE SAN.VE TİC.A.Ş --- SANEL MÜHENDISLIK ELEKTRİK TAAHHUT SAN VE TİC A.Ş
Takibe Konu Olan Tutar
Gür Yapı İnş. 732.767,48 TL / Atr Yapı Proje. 2.956.659,00 TL
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 10,60
Takibin Dayanağı
T.C ANADOLU 11.İCRA MÜDÜRLUGU 2022/2572 --2022/2571 SAYILI İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMİRLERİ
Takibin Tarihi
15/02/2022
Gelinen Aşama
İTİRAZ EDİLECEK
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
-
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
-
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Dün yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının, Kap tarafından icra takibi modülunden tekrar yapılması istenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002056
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
0
En Düşük
0
18:0513,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0050
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,08
|Açılış
|: 820,57
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|6,13
|5.864.614
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,44
|25.335.755
|% 0,00
|
|TRILC
|10,12
|23.405.610
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|13.564.240
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,40
|22.412.773
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,88
|11.141.000
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,64
|63.917.407
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,10
|202.325
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,74
|15.284.456
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,21
|42.071.243
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5975
|13,6029
|% 0,04
|
|Euro
|15,4587
|15,4761
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,4081
|18,5004
|% -0,10
|
|Frank
|14,6911
|14,7796
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6134
|3,6315
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,33
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de