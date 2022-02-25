***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri
25.02.2022 22:29
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022 16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Takibin Türü
ilamsız icra takibi
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15/02/2022
Takibin Konusu
çeşitli alacak
Takibin Tarafları
ATR YAPI PROJE SAN.VE TİC.A.Ş --- SANEL MÜHENDISLIK ELEKTRİK TAAHHUT SAN VE TİC A.Ş
Takibe Konu Olan Tutar
2.956.659,00 TL
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
/
Takibin Dayanağı
2022/2571 SAYILI İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMİRLERİ
Takibin Tarihi
15/02/2022
Gelinen Aşama
İTİRAZ EDİLDİ
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
/
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
/
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
/
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
/
Açıklamalar
İstanbul Anadolu 11.İcra Dairesi nezdinde yukarıda ayrıntıları açıklanan ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004887
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1525
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1588
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05839,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -16,07
|Açılış
|: 838,53
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7204
|13,8705
|% -1,09
|
|Euro
|15,5362
|15,6867
|% -1,00
|
|Sterlin
|18,4488
|18,5413
|% -1,41
|
|Frank
|14,8392
|14,9285
|% -1,66
|
|Riyal
|3,6662
|3,6846
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-7,77
|
|Altın Gr.
|838
|839
|-16,78
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,96
|94,96
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem