***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İcra Takipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİcra TakipleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2022 16.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTakibin Türüilamsız icra takibiTakibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi15/02/2022Takibin Konusuçeşitli alacakTakibin TaraflarıATR YAPI PROJE SAN.VE TİC.A.Ş --- SANEL MÜHENDISLIK ELEKTRİK TAAHHUT SAN VE TİC A.ŞTakibe Konu Olan Tutar2.956.659,00 TLTakibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Takibin Dayanağı2022/2571 SAYILI İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMİRLERİTakibin Tarihi15/02/2022Gelinen AşamaİTİRAZ EDİLDİTakibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç TutarıDavaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya NoTakibin Yapıldığı Şirket VarlıklarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul Anadolu 11.İcra Dairesi nezdinde yukarıda ayrıntıları açıklanan ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004887BIST