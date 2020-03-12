***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Dağıtım Tablosunda Güncelleme yapılmış olup , Dönem Karı bölümü Kontrol Gücü olmayan paylar düşülerek belirtilmiştir.Karar Tarihi 08.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0 0Ek AçıklamalarYönetim kurulunun almış olduğu 08.03.2020 tarihli aşağıdaki kararının 7.Maddesi gereği Kar Dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususu Olağan Genel Kurul Toplanısında görüşülecektir.1- Açılış2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunungörüşülmesi ve onaya sunulması,6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi13- Dilekler, Temenniler ve KapanışKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.225.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.764.694 7.558.019,314. Vergiler ( - ) 1.052.750 1.489.662,465. Net Dönem Kârı 2.711.944 6.068.356,856. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 303.417,84 303.417,848. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.408.526,16 5.764.939,01Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.408.526,16 5.764.939,0111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.408.526,16 5.764.939,0120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim kurulunun almış olduğu 08.03.2020 tarihli aşağıdaki kararının 7.Maddesi gereği Kar Dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususu Olağan Genel Kurul Taoplanısında görüşülecektir.1- Açılış2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda ToplantıBaşkanlığına yetki verilmesi3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunungörüşülmesi ve onaya sunulması,6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi13- Dilekler, Temenniler ve Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827730BIST