***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 17:47
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar'ın Dagıtılmaması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2019 Yılı Genel Kurulu sonuçlanmıştır.
Karar Tarihi 08.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0 0
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0 0
Ek Açıklamalar
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündemin 7.maddesi aşağıdaki şekilde,
(2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir ) karar verilmiştir.
Kamuyona Saygıyla Duyurulur.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.225.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.764.694 7.399.170,8
4. Vergiler ( - ) 1.052.750 1.454.715,78
5. Net Dönem Kârı 2.711.944 5.944.455,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 297.222,75 297.222,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.414.721,25 5.647.232,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.414.721,25 5.647.232,27
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 2.414.721,25 5.647.232,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemin 7.maddesi (2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir ) şeklinde onaylanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833611
BIST