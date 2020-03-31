***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar'ın Dagıtılmaması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2019 Yılı Genel Kurulu sonuçlanmıştır.Karar Tarihi 08.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 0 0B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 0 0Ek Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündemin 7.maddesi aşağıdaki şekilde,(2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir ) karar verilmiştir.Kamuyona Saygıyla Duyurulur.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.225.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.764.694 7.399.170,84. Vergiler ( - ) 1.052.750 1.454.715,785. Net Dönem Kârı 2.711.944 5.944.455,026. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 297.222,75 297.222,758. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.414.721,25 5.647.232,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.414.721,25 5.647.232,2711. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.414.721,25 5.647.232,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemin 7.maddesi (2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir ) şeklinde onaylanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833611BIST