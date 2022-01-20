***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.01.2022 22:06
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06.6123 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995530
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0531
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,4298
En Düşük
13,3152
18:0015,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0849
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,2289
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3875
|13,3912
|% 0,11
|
|Euro
|15,1620
|15,1976
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,91
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,02
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-1,76
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT