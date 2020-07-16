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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.07.2020 20:43
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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

           Şirketimiz SANEL MÜHENDİSLİK A.Ş. 2005 yılında kurulmuş olup, kuruluşuna müteakip yıllarda gerek imalat ve gerekse taahhüt işlerinde Ülkemiz'in hızla yükselen başarılı firmaları arasında yerini almıştır.
Zaman içinde Türkiye'nin ilk 500'üne girmiş firmalarıyla çözüm ortaklığı yaparak, yurt içi ve yurt dışında birçok projede yüklenici ve alt yüklenici sıfatıyla da önemli projeler gerçekleştirmiştir.
Son yıllarda bu faaliyetlerdeki daralma nedeniyle sağlık sektörüne yoğunlaşmış, bu alanda genişleme ve büyüme stratejisi izlemeye başlamıştır.
Bu sebeple Yönetim Kurulumuzun almış olduğu  16.07.2020 tarihli kararı ile , Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz uhdesinde yürütülmek üzere, Eskişehir ve Uşak'ta 2 adet diyaliz merkezi ile satın alma görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde hasta bakım ve tedavi kapasitemiz %100 artacaktır. Bunun akabinde yeni satın almalar ve genişleme sürecimizin devam etmesi hedeflenmektedir.
Görüşme süresince her türlü gelişme SPK'nın Özel Durum Tebliği kapsamında KAP'ta ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860159


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ASUZU 17,82 126.931.709 % 10,00  
BURVA 33,22 13.939.851 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.810.258 % 10,00  
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Altın Gr. 397 397 -2,41  
Cumhuriyet 2.578 2.602 -15,60  
Tam 2.656 2.670 -16,00  
Yarım 1.289 1.306 -7,80  
Çeyrek 647 654 -3,90  
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