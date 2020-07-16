***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz SANEL MÜHENDİSLİK A.Ş. 2005 yılında kurulmuş olup, kuruluşuna müteakip yıllarda gerek imalat ve gerekse taahhüt işlerinde Ülkemiz'in hızla yükselen başarılı firmaları arasında yerini almıştır.Zaman içinde Türkiye'nin ilk 500'üne girmiş firmalarıyla çözüm ortaklığı yaparak, yurt içi ve yurt dışında birçok projede yüklenici ve alt yüklenici sıfatıyla da önemli projeler gerçekleştirmiştir.Son yıllarda bu faaliyetlerdeki daralma nedeniyle sağlık sektörüne yoğunlaşmış, bu alanda genişleme ve büyüme stratejisi izlemeye başlamıştır.Bu sebeple Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 16.07.2020 tarihli kararı ile , Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz uhdesinde yürütülmek üzere, Eskişehir ve Uşak'ta 2 adet diyaliz merkezi ile satın alma görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır.Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde hasta bakım ve tedavi kapasitemiz %100 artacaktır. Bunun akabinde yeni satın almalar ve genişleme sürecimizin devam etmesi hedeflenmektedir.Görüşme süresince her türlü gelişme SPK'nın Özel Durum Tebliği kapsamında KAP'ta ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860159BIST