***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 13:02
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.07.2020 Tarihinde KAP açıklamamızda Eskişehir ve Uşak ‘da 2 adet diyaliz merkezi satın alınması amacıyla Yönetim Kurulu kararı alındığı bildirilmiştir. Bu kapsamda ilgili taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılamamış ve görüşmelere son verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890925
BIST
13:341.337
En Yüksek
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|| 12,12
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En Düşük
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|KONYA
|1.172,60
|60.722.239
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
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|SAFKR
|18,44
|8.126.656
|% 9,96
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|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
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|RODRG
|15,35
|6.355.616
|% -9,28
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|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
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|DOAS
|27,92
|17.211.880
|% -3,66
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|CRFSA
|112,20
|8.231.129
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|THYAO
|12,54
|2.921.548.083
|% 0,32
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|GARAN
|9,32
|1.465.258.277
|% 0,98
|
|SISE
|6,99
|939.604.222
|% 1,01
|
|PGSUS
|65,10
|872.703.573
|% 3,50
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|KRDMD
|5,05
|821.736.717
|% 2,23
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|EKGYO
|2,19
|620.726.515
|% 0,00
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|THYAO
|12,54
|2.921.548.083
|% 0,32
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|KRDMD
|5,05
|821.736.717
|% 2,23
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|PETKM
|4,31
|706.301.966
|% 1,17
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|YKBNK
|2,99
|480.887.385
|% 0,00
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|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8064
|7,8129
|% -0,24
|
|Euro
|9,4077
|9,4167
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4213
|10,4736
|% -0,55
|
|Frank
|8,6571
|8,7093
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% -0,08
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|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,54
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|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|13,00
|
|Tam
|3.035
|3.111
|12,20
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|5,90
|
|Çeyrek
|736
|752
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
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|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,03
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