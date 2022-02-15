***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aleyhine, Grup Şirketlerden Gür Yapı İnşaat Taahhut San ve Tic Ltd tarafından 732.767, 68 TL ve Atr Yapı Proje San. ve Tic. A.Ş tarafından 2.956.659,00 TL tutarında İlamsız İcra Takibi baslatılmıştır. Takip konusu edilen alacak miktarı ve diğer Fer'ileri yönünden ihtilaflı olup,şirketimiz yasal suresi içiresinde gerekli itirazlar da bulunacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001960BIST