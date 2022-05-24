***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 21:47
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu karar doğrultusunda ,
Borsa İstanbul'un Özkaynaklarımıza ilişkin uyarısı üzerine, iyileşleştirici tedbirler kapsamında,muhasebe politikamız da değişiklik yapılarak bünyemizdeki gayrimenkullerin Spk lisanslı bir değerleme firması tarafından değerlenmesine ve Konsolide Finansal Tablolarda gerçeğe uygun değerinden takip edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032238
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.381
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2.399
En Düşük
2.373
18:0516,1127
En Yüksek
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|: 1,17%
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|Açılış
|: 16,0700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 948,79
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968,72
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1234
|16,1572
|% 1,45
|
|Euro
|17,2996
|17,3623
|% 1,92
|
|Sterlin
|20,1341
|20,2351
|% 0,78
|
|Frank
|16,7115
|16,8121
|% 1,76
|
|Riyal
|4,2842
|4,3057
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|12,73
|
|Altın Gr.
|968
|968
|18,98
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,15
|