***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu karar doğrultusunda ,Borsa İstanbul'un Özkaynaklarımıza ilişkin uyarısı üzerine, iyileşleştirici tedbirler kapsamında,muhasebe politikamız da değişiklik yapılarak bünyemizdeki gayrimenkullerin Spk lisanslı bir değerleme firması tarafından değerlenmesine ve Konsolide Finansal Tablolarda gerçeğe uygun değerinden takip edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032238BIST