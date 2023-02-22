***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 18:34
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
D.S.İ. Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe İnşaatı, Viranşehir P.2.1. ve P.2.2. Pompa İstasyonları Elektrik Teçhizat Montajlı Mal ve Hizmet Alım Sözleşmesi yaptığımız Öz-Erka İnş.Turizm Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş tarafından, Projedeki gecikme iddiasıyla tarafımıza kesilen KDV Dahil 10.690.000 TL gecikme cezası faturasına, İstanbul 2. Noterliği , 21.02.2023 tarihli ve 02536 yevmiye numaralı İhtarname ile itiraz edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116118
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|KLSYN
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|ULUSE
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|CANTE
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|KAPLM
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|AKCNS
|76,50
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|AFYON
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|RODRG
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|KONYA
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|172.924.070
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|TUCLK
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|EREGL
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|KRDMD
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|4.718.764.980
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|THYAO
|136,40
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|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
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|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
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|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Sterlin
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|% -0,25
|
|Frank
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|20,3367
|% -0,20
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|Riyal
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|5,0409
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|18:05
|Alış
|Satış
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|1.829
|1.830
|-5,36
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|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
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|Tam
|7.601
|7.666
|-33,00
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|Yarım
|3.714
|3.751
|-16,00
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|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-8,00
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|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,15
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|B. Petrol
|80,68
|80,68
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