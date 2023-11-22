***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.11.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket varlıklarının daha rasyonel değerlendirilmesi amacıyla Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. No : 8 Kütahya adresinde bulunan aktifine kayıtlı gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmesi ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iştirak hissesi alması yönünde görüşmelere başlanmıştır.Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219433BIST