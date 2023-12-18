***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023 , 29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.11.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket varlıklarının daha rasyonel değerlendirilmesi amacıyla Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. N 8 Kütahya adresinde bulunan aktifine kayıtlı gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmesi ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi iştirak hissesi alması yönünde görüşmelere başlanmıştı.Bu kapsam da ilgili konu, 29.11.2023 ‘de yapılan bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 'nin Genel Kurulunda gündem maddelerinin 7. maddesinde görüşülmüş olup, kısmi bölünme işleminin bölünen şirketin 31.10.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleşmesine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddelerine göre ve 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-17/16 numaralı "Bölünen Şirketin Alacaklılarının Korunduğuna ve Bölümlere Ayrılmış Mal Varlığının Bölümler İtibariyle Değerlerinin Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu" na istinaden bölünmeye konu olan ve bölünme planının 2. maddesinde belirtilen gayrimenkulün Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne kayıtlı değeriyle, devralma oranı çerçevesinde, ayni sermaye olarak konulmasına oy birliği ile karar verilmişti.İlgili işlem T.C. Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 18.12.2023 tarih, 10981 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1416 ilan seri numarası ile yayınlanmıştır.Bölünme sonrası Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 9.378.368,23 TL artarak 19.378.368,23 TL olacak ve ayni sermaye karşılığı artırılan toplam sermaye için çıkarılan hisselerin % 80,39 devralma oranına isabet eden kısmı Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne verilecektirKamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226716BIST