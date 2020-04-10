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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 18:17
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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.821.250

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 67.275,000 65,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Nâma
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 8.528.975,000 65,00000 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.225.000 8.596.250,000 65,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 6.546.024
Yedek Akçeler (TL) 2.050.226


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (10.04.2020) yapılan toplantısında
75.000.000.- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, % 65 oranında artırılarak 13.225.000.-TL'den (Onüçmilyon ikiyüzyirmibeşbinTürkLirası) 21.821.250.-TL'ye (Yirmibirmilyon sekizyüzyirmibirbin ikiyüzelliTürklirası ) çıkarılmasına,
1. 8.596.250.-TL ( % 65) tutarındaki artışın 6.546.024,00.- TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, kalan 2.050.226,00.- TL'si İhtiyati Yedek Akçelerden karşılanmasına,
2. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %65 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
3. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında, (A) Grubu pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu pay sahipleri için (B) Grubu yeni pay çıkarılmasına,
4. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837248


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