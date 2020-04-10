***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.821.250Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 67.275,000 65,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 NâmaB Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 8.528.975,000 65,00000 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 13.225.000 8.596.250,000 65,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 6.546.024Yedek Akçeler (TL) 2.050.226Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugün (10.04.2020) yapılan toplantısında75.000.000.- TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, % 65 oranında artırılarak 13.225.000.-TL'den (Onüçmilyon ikiyüzyirmibeşbinTürkLirası) 21.821.250.-TL'ye (Yirmibirmilyon sekizyüzyirmibirbin ikiyüzelliTürklirası ) çıkarılmasına,1. 8.596.250.-TL ( % 65) tutarındaki artışın 6.546.024,00.- TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, kalan 2.050.226,00.- TL'si İhtiyati Yedek Akçelerden karşılanmasına,2. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %65 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,3. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında, (A) Grubu pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu pay sahipleri için (B) Grubu yeni pay çıkarılmasına,4. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837248BIST