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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı tutarındaki Kap Sistemindeki A ve B grubu paylardaki 0,004 kuruştan Kaynaklı Düzeltme Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 5.030.333 TL'lik Bedelsiz Sermaye Artırım tutarında bir değişiklik olmayıp A ve B Grubu paylardaki oranda 0,004 kuruşluk bir değişiklik olmasından kaynaklı bu Kap yayını yapılmışır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.225.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 18.255.333

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 103.500 39.367,823 38,03654 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Nâma
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 13.121.500 4.990.965,177 38,03654 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 13.225.000 5.030.333,000 38,03654

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 5.030.333


Ek Açıklamalar
* 5.030.333 TL'lik artırım tutarında bir değişiklik olmayıp A ve B Grubu paylardaki oranda 0,004 kuruşluk bir değişiklik olmasından kaynaklı bu Kap yayını yapılmışır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 18.06.2020 tarihli 2020/37 bülteninde görüldüğü üzere, 10.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başvurmuş olduğumuz İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımımız sonuçlanmış olup Sermayemiz 5.030.333 TL artırılarak 18.255.333 TL'ye çıkarılması hususu onaylanmıştır.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 spk bülteni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852385


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Tam 2.576 2.589 37,90  
Yarım 1.255 1.267 19,50  
Çeyrek 630 634 9,70  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 0,21  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,05  
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