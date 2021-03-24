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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 18:28



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.255.333
Ulaşılacak Sermaye (TL) 73.021.332

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 142.867,823 428.603,469 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNEL00029 Hamiline
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 18.112.465,177 54.337.395,531 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.255.333 54.765.999,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. ortakları Rana Yıldırım ve Sena Yıldırım satın alma taahhüdünde bulunacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Şirketin güçlü bir özkaynak yapısına sahip olması, sağlıklı bir finansal yapı oluşturulması ve likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
1.Şirketin 75,000,000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18,255,333.- TL olan çıkarılmış sermayesinin % 300 (yüzde üçyüz) oranında bedelli olmak üzere 54,765,999.- TL nakit karşılığı artırılarak 73,021,332.- TL'sına çıkartılmasına,
2.Mevcut ortakların rüçhan haklarında kısıtlama yapılmamasına,
3.Yapılacak sermaye artırımında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar verilmesine,
4.Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.‘de nominal değerin altında olmamak kaydıyla, piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine,
5.Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ‘nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına ve satış sürecinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. ortakları Rana Yıldırım ve Sena Yıldırım tarafından satın alma taahhüdünde bulunulmasına,
6.Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
7.Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920247


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