SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -1,61
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% -0,70
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% -1,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-0,32
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,89
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|-26,90
|Tam
|2.536
|2.576
|-27,60
|Yarım
|1.238
|1.259
|-13,50
|Çeyrek
|619
|630
|-6,70
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,45
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|B. Petrol
|29,38
|29,38
|-0,07
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
- 17:55DAGHL Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
- 17:54 KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında